Зазначено, що на початковому етапі передаються показання газового лічильника, саме тоді можуть виникати проблеми - та це не всі причини.

Нафтогаз пояснив, чому суми у платіжках за газ іноді не відповідають реальним показникам лічильників та чому вони часто завищені.

Зазначено, що на початковому етапі передаються показання газового лічильника. Вони потрапляють до оператора газорозподільної мережі, а він формує обсяги спожитого блакитного палива та надсилає їх на інформаційну платформу оператора газотранспортної системи України.

Нафтогаз використовує відомості про використаний газ та формує суму до оплати. Пальне продають по 7,96 гривні й цей показник множиться на кількість спожитих кубометрів.

Рахунки на оплату готуються щомісяця до 11-го числа та доставляються громадянам поштою або доступні для перегляду в онлайн-сервісах Нафтогазу та партнерів компанії.

Причиною неправильних сум у платіжках може бути несвоєчасна передача показань лічильників, яка повинна проводитися з 1-го по 5-те число щомісяця. У разі відсутності актуальних показників нараховується середній показник використання ресурсу.

Для коригування цих даних потрібно звернутися до оператора газорозподільної системи, після чого редагування проведе постачальник. У випадку ускладнень через військові дії Росії, Нафтогаз рекомендує користуватися онлайн-сервісами компанії або звертатися безпосередньо до них для отримання необхідної інформації.

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