Отмечено, что на начальном этапе передаются показания газового счетчика, тогда могут возникать проблемы - но это не все причины.

Нафтогаз объяснил, почему суммы в платежках за газ иногда не соответствуют реальным показателям счетчиков и почему они часто завышены.

Указано, что на начальном этапе передаются показания газового счетчика. Они попадают к оператору газораспределительной сети, а он формирует объемы потребленного голубого топлива и посылает их на информационную платформу оператора газотранспортной системы Украины.

Нафтогаз использует сведения об использованном газе и формирует сумму к оплате. Горючее продают по 7,96 гривны и этот показатель умножается на количество потребленных кубометров.

Счета на оплату готовятся ежемесячно до 11 числа и доставляются гражданам по почте или доступны для просмотра в онлайн-сервисах Нафтогаза и партнеров компании.

Причиной неправильных сумм в платежках может быть несвоевременная передача показаний счетчиков, которая должна производиться с 1-го по 5-е число ежемесячно. При отсутствии актуальных показателей начисляется средний показатель использования ресурса.

Для корректировки данных следует обратиться к оператору газораспределительной системы, после чего редактирование проведет поставщик. В случае осложнений из-за военных действий России, Нафтогаз рекомендует пользоваться онлайн-сервисами компании или обращаться непосредственно к ним для получения необходимой информации.

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