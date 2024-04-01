Однако важно учитывать, что вдобавок к цене на газ может взиматься плата за его доставку, которая может отличаться в разных регионах Украины.

Начиная с 1 апреля 2024 года украинцы увидят обновленные суммы в счетах за газ. Однако тариф на голубое топливо останется неизменным только в одной компании – "Нафтогаз". Глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев объяснил, что такое решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в стране.

Сообщается, что фиксированная цена 7,96 гривны за кубометр будет действовать до конца апреля. В то же время у компании не видят оснований для повышения тарифов в будущем.

"Несмотря на то, что мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне… Тариф в апреле не изменится ни у одного из поставщиков", — сказал он.

Однако важно учитывать, что вдобавок к цене на газ может взиматься плата за его доставку, которая может отличаться в разных регионах Украины.

В то же время клиенты других компаний должны ожидать новых тарифов, двигающихся в диапазоне от 7,7 до 9,99 гривен за кубометр:

"ЭРУ Людям" установил тариф в 7,7 гривен за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 гривен за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 гривен за кубометр;

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 гривен за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 гривен за кубометр;

"Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 гривен за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 гривен за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны за кубометр;

"Аскания энергии" - 9,95 гривен за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" – 9,99 гривен за кубометр.

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