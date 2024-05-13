Украинские пенсионеры могут получать не только выплаты от государства, но и благотворительные выплаты.

Помимо выплаты от государства, пенсионеры могут получать благотворительные взносы от частных лиц, желающих поддержать конкретных граждан Украины.

Время получения благотворительных взносов Благотворительные взносы, направленные на поддержку пенсионера, поступают не сразу.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, благотворительные взносы или пожертвования, предназначенные для определенного пенсионера, будут включены в расчеты не позднее одного месяца с момента их поступления.

Следует иметь в виду, что пенсионер получит лишь 70% от суммы благотворительного взноса, а остальные 30% будут распределены между другими пенсионерами.

Напоминаем, что время уплаты благотворительного пожертвования определяется датой выплаты пенсии, согласно положению пункта 6 Постановления правления ПФУ от 15 февраля 2023 г. № 8-1 "Об утверждении Порядка уплаты благотворительной пожертвования и выплате ее части пенсионеру" (с изменениями).

Кто имеет право на пенсию до достижения 60 лет Пенсию до достижения 60 лет могут получать вот кто:

Лица с инвалидностью зрения I группы, которые могут выйти на пенсию за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинами и 15 лет – женщинами.

Женщины, которые воспитали 5 или более детей и довели их до восьми лет, а также матери детей с инвалидностью.

Военнослужащие, работники правоохранительных органов, участвовавшие в боевых действиях или получившие инвалидность в результате ранения.

Мужчины или жены военнослужащих, работников правоохранительных органов, погибших, если они не женились повторно.

Ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы или лица, исполняющие международную обязанность.

Лица предпенсионного возраста, с которыми был прекращен трудовой договор по их здоровью.

Люди, страдающие редкими заболеваниями, такими как гипофизарный нанизм, диспропорциональный карликизм и другие.

Люди, которые не могут работать из-за изменений в организации труда при условии, что их трудовой договор был расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа.

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