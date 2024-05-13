Укпаинец рассказал, насколько и почему в стране изменилась стоимость одного из популярных продуктов.

Цены на какао претерпели внезапный спад в течение двух последних дней, снизившись более чем на четверть. Такие данные предоставляют в Bloomberg .

В начале недели котировки фьючерсов на какао-бобы в Нью-Йорке упали на 16%, а на следующий день этот спад составил 13%.

В настоящее время контракт торгуется за 7,756 тысячи долларов за тонну, что существенно меньше, чем к концу марта, когда цены превышали 10 тысяч долларов за тонну.

Опасения рынка по отношению к урожаю в Западной Африке в результате дождей в регионе несколько снизились. Около 75% мирового производства какао приходится на Гану, Кот-д'Ивуар, Камерун и Нигерию.

Согласно Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), инвесторы сократили свои "длинные" позиции в какао на 3,3 тысяч до 30,4 тысяч, что составляет минимум за последние 14 месяцев.

В марте цены на какао достигли нового рекорда более 11 тысяч долларов за тонну. Аналитики выражали опасения по поводу плохого урожая какао в западноафриканских странах, что могло привести к дефициту на рынке и привело к удвоению цен с января.

Это привело к снижению акций производителей шоколада, поскольку затраты на производство выросли, а цены на продукцию с меньшим содержанием какао начали снижаться.

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