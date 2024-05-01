Українці активно готуються до святкування Великодня, який цього року припадає на неділю, 5 квітня. Для тих, хто не планує пекти паски вдома, є можливість придбати їх у магазинах.
На полицях супермаркетів наразі можна знайти велике різноманіття пасок як за традиційними, так і за незвичними рецептами. Наприклад, шоколадні, апельсинові, з додаванням різних сухофруктів, горішків.
В залежності від інгрідієнтів, рецептури та декору, ціни на великодні вироби варіюються від 30 до 400 грн.
Ціна паски також залежить від її ваги. Наприклад, у супермаркетах "АТБ" можна знайти паску за ціною від 35,9 грн за 100 грам, а найдорожча - паска "Панетон" з сухофруктами коштує 179 грн за 430 грам.
У "Сільпо" представлена випічка власного виробництва "Крафтяр", що коштує 29,99 грн за 100 грам. Також доступні паски з сухофруктами за 379 грн (800 г), безлактозні кекси за 299 грн (350 г), сирна паска від "Київхліб" за 214 грн (550 г) і бездріжджова паска на жовтках з сухофруктами від "Мілльвілль" за 399 грн за 580 г.
У мережі "Novus" ціни на паски починаються з 29,9 грн за 100 грам. Класична здобна паска від "Майстри смаку" продається за 49,9 грн за 200 грам, а крафтові паски з родзинками на йогурті коштують 69,9 грн за 200 грам або 129 грн за 500 грам.
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