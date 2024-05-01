В зависимости от ингридиентов, рецептуры и декора цены на пасхальные изделия варьируются в магазинах от 30 до 400 грн.

Украинцы активно готовятся к празднованию Пасхи, которая в этом году приходится на воскресенье, 5 апреля. Для тех, кто не планирует печь пояса дома, есть возможность приобрести их в магазинах.

На полках супермаркетов сейчас можно найти большое разнообразие куличей как по традиционным, так и по необычным рецептам. К примеру, шоколадные, апельсиновые, с добавлением различных сухофруктов, орешков.

В зависимости от ингредиентов, рецептуры и декора цены на пасхальные изделия варьируются от 30 до 400 грн.

Цена кулича также зависит от ее веса. Например, в супермаркетах "АТБ" можно найти кулич по цене от 35,9 грн за 100 грамм, а самая дорогая - кулич "Панетон" с сухофруктами стоит 179 грн за 430 грамм.

В "Сільпо" представлена ​​выпечка собственного производства "Крафтяр", которая стоит 29,99 грн за 100 грамм. Также доступны куличи с сухофруктами за 379 грн (800 г), безлактозные кексы за 299 грн (350 г), творожный кулич от "Киевхлеб" за 214 грн (550 г) и бесдрожжевая кулич на желтках с сухофруктами от "Милльвилль" за 399 за 580 грамм.

В сети "Novus" цены на пояса начинаются с 29,9 грн за 100 грамм. Классический сдобный кулич от "Мастера вкуса" продается за 49,9 грн за 200 грамм, а крафтовые куличи с изюмом на йогурте стоят 69,9 грн за 200 грамм или 129 грн за 500 грамм.

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