Велика пропозиція забезпечує нижчі ціни в порівнянні з минулим роком, але все ж таки ціни на популярний продукт зростуть.

Напередодні Великодня в Україні спостерігається звичне зростання попиту на яйця, проте це не призведе до значної зміни ціни продукту. Про це повідомив Сергій Карпенко, виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України". За його словами, ключові закупівлі великодніх продуктів уже здійснені торговельними мережами, тому великих коливань цін не очікується.

Як зазначив Карпенко, традиційно напередодні свята попит на яйця збільшується. Однак в цьому році це, знову ж таки, не матиме суттєвого впливу, і споживачі можуть розраховувати на доступні цінові пропозиції в достатній кількості.

Він додав, що зниження чисельності споживачів, збільшення виробничих обсягів у промисловому секторі та сезонне збільшення пропозицій яєць від приватних господарств суттєво впливають на стабілізацію цін. З початку року гуртові ціни на яйця вже знизилися більше ніж на 50%.

"Можливе тимчасове підвищення відпускних цін в найближчі два тижні, але воно не відіб'ється на основній ціновій тенденції завдяки великій пропозиції на ринку", — пояснив Карпенко.

Тетяна Попович, керівниця маркетингового відділу гуртового ринку сільгосппродукції "Шувар", підтвердила, що хоча перед Великоднем можливе зростання цін на яйця до 15%, велика пропозиція забезпечує нижчі ціни порівняно з минулим роком.

У торгових мережах також не очікують суттєвого зростання цін на яйця. За даними пресслужби мережі супермаркетів АТБ, зазвичай попит на яйця збільшується на 30-40% перед Великоднем, але це не призведе до істотного збільшення цін цього року.

Джерело: УНІАН

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