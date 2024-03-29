Ціна на один і той самий продукт може суттєво відрізнятися залежно від магазину, але здорожчання овочів спостерігається у всіх магазинах.

Ціни на популярні овочі в українських супермаркетах зросли, що зафіксовано порталом Мінфін. Наприкінці березня собівартість овочевого салату стала вищою через зростання цін на томати, огірки та болгарський перець.

Середня ціна на томати, зокрема на сорт "сливки", складає 124,35 гривень. Однак ціни варіюються в залежності від магазину: найнижча ціна, 109,90 гривень, пропонується у мережі "Varus", тоді як у "Novus" ціна становить 139,00 гривень.

Середня ціна на гладкі огірки становить 156,39 гривень. Найвигідніша пропозиція, 139,90 гривень, запропонована у мережі магазинів "Auchan", в "Megamarket" огірки коштують 183,76 гривень. У лютому 2024 року середня ціна на огірки була 137,17 гривень.

Ціни на болгарський перець також зросли. У березні середня вартість становить 219,05 гривень, причому найбільш вигідну пропозицію можна знайти у "Novus" – 199,00 гривень. У "Metro" ціна на перець досягає 239,10 гривень за кілограм. У лютому середня ціна на болгарський перець складала 201,04 гривень.

Нагадаємо також, що експерти попереджають українців про зростання ціни на яйця. За прогнозами, це може статися вже напередодні Великодня. Зростання ціни перед великим святом стосуватиметься також низки м'ясних продуктів, борошна та цукру.

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