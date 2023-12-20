Через низку причин для багатьох сімей доведеться більше платити за різдвяну вечерю у 2022 році.

Перед Різдвом в Україні перерахували ціни на продукти. Різдвяний обід із традиційними стравами обійдеться українцям у 2023 році у 969,74 грн, що на близько 10% витрат більше, порівняно з попереднім роком. Такий зріст ціни пов'язаний із проблемами, спричиненими повномасштабною війною. Про це повідомили в Інституті аграрної економіки.

Ціни продуктів розрахована за середніми цінами супермаркетів на середину грудня. За даними, пшенична кутя, яка є обов'язковою стравою, обійдеться у 103,71 грн. Найдорожчими по ціні інгредієнтами цієї страви у 2023 році стали мак (43 грн за 200 г), волоські чищені горіхи (24 грн) і родзинки (17,5 грн за 100 г).

Узвар із сушених яблук, груш та чорносливу вартує в ціні 66 грн за готовий набір фруктів (600 г на 2 л води). Вартість борщу пісного з квасолею (2,535 кг продуктів на 2 л води) складає 82,83 грн.

Традиційний салат "Вінегрет" (1,58 кг продуктів) коштує 34,19 грн. Найдорожчими складовими є бочкові солоні огірки (14 грн за 200 г).

Ціни на вареники з картоплею, капустою та вишнею становлять 26,17 грн, 26,81 грн і 47,27 грн відповідно.

З урахуванням зростання ціни на продукти харчування, вартість різдвяного столу у 2023 році буде трошки вищою внаслідок проблем, пов'язаних із російською агресією, і зросте в межах ціни на 8-10%.

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Нагадаємо, українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.