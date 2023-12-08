Зима уже в Украине, и в этот период особенно важно употреблять витаминные продукты, такие как мед и орехи. Это традиционное украинское лакомство пользуется популярностью среди многих. Стало известно, что будет с ценами на традиционное украинское зимнее лакомство, которое прилагается к углу. Об этом рассказала маркетолог Татьяна Попович.
По словам эксперта, в этом сезоне цены на грецкие орехи ниже, чем в прошлом году, благодаря росту урожайности в Украине, которая является одним из мировых лидеров в производстве этого продукта. Снижение цен составляет 17-20% и этот тренд продержался в течение всего года.
Даже приближение праздников существенно на рост цены это не повлияет, ведь предложение на рынке даже больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Что касается меда и мака, их цены остаются постоянными, и скачков стоимости не предвидится. Эксперт отмечает, что эти продукты производятся полностью на Украине и демонстрируют стабильность в ценах в течение года.
"Мак и мед, актуальные вместе с орехами к рождественскому столу, полностью производятся в Украине. Цены на эти продукты остаются устойчивыми к ценовым скачкам, что демонстрируется в течение года. Здесь все стабильно", - сообщила эксперт Татьяна Попович.
Источник: РБК-Украина
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