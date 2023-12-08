В зимнее время очень актуальны такие витаминные продукты, как мед, орехи - их цены различаются.

Зима уже в Украине, и в этот период особенно важно употреблять витаминные продукты, такие как мед и орехи. Это традиционное украинское лакомство пользуется популярностью среди многих. Стало известно, что будет с ценами на традиционное украинское зимнее лакомство, которое прилагается к углу. Об этом рассказала маркетолог Татьяна Попович.

По словам эксперта, в этом сезоне цены на грецкие орехи ниже, чем в прошлом году, благодаря росту урожайности в Украине, которая является одним из мировых лидеров в производстве этого продукта. Снижение цен составляет 17-20% и этот тренд продержался в течение всего года.

Даже приближение праздников существенно на рост цены это не повлияет, ведь предложение на рынке даже больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Что касается меда и мака, их цены остаются постоянными, и скачков стоимости не предвидится. Эксперт отмечает, что эти продукты производятся полностью на Украине и демонстрируют стабильность в ценах в течение года.

"Мак и мед, актуальные вместе с орехами к рождественскому столу, полностью производятся в Украине. Цены на эти продукты остаются устойчивыми к ценовым скачкам, что демонстрируется в течение года. Здесь все стабильно", - сообщила эксперт Татьяна Попович.

Источник: РБК-Украина

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