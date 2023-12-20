По ряду причин для многих семей придется больше платить за рождественский ужин в 2022 году.

Перед Рождеством в Украине перечислили цены на продукты. Рождественский обед с традиционными блюдами обойдется украинцам в 2023 году в 969,74 грн, что на около 10% расходов больше по сравнению с предыдущим годом. Такой рост цены связан с проблемами, вызванными полномасштабной войной. Об этом сообщили в Институте аграрной экономики.

Цены продуктов рассчитаны по средним ценам супермаркетов на середину декабря. По данным, пшеничная кутья, которая является обязательным блюдом, обойдется в 103,71 грн. Самыми дорогими по цене ингредиентами этого блюда в 2023 году стали мак (43 грн за 200 г), грецкие орехи (24 грн) и изюм (17,5 грн за 100 г).

Компот из сушеных яблок, груш и чернослива стоит в цене 66 грн за готовый набор фруктов (600 г на 2 л воды). Стоимость борща постного с фасолью (2,535 кг продуктов на 2 л воды) составляет 82,83 грн.

Традиционный салат "Винегрет" (1,58 кг. продуктов) стоит 34,19 грн. Самыми дорогими составляющими являются бочковые соленые огурцы (14 грн. за 200 г).

Цены на вареники с картофелем, капустой и вишней составляют 26,17 грн., 26,81 грн. и 47,27 грн. соответственно.

С учетом роста цены на продукты питания, стоимость рождественского стола в 2023 году будет немного выше вследствие проблем, связанных с российской агрессией, и вырастет в пределах цены на 8-10%.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.