Цена на один и тот же продукт может существенно отличаться в зависимости от магазина, но удорожание овощей наблюдается во всех магазинах.

Цены на популярные овощи в украинских супермаркетах выросли, что зафиксировано порталом Минфин. В конце марта себестоимость овощного салата стала выше ростом цен на томаты, огурцы и болгарский перец.

Средняя цена на томаты, в том числе на сорт "сливки", составляет 124,35 гривен. Однако цены варьируются в зависимости от магазина: самая низкая цена, 109,90 гривен, предлагается в сети Varus, тогда как у Novus цена составляет 139,00 гривен.

Средняя цена на гладкие огурцы составляет 156,39 грн. Самое выгодное предложение, 139,90 гривен, предложенное в сети магазинов Auchan, в Megamarket огурцы стоят 183,76 гривен. В феврале 2024 средняя цена на огурцы была 137,17 гривен.

Цены на болгарский перец тоже выросли. В марте средняя стоимость составляет 219,05 гривен, причем наиболее выгодное предложение можно найти у Novus - 199,00 гривен. У "Metro" цена на перец достигает 239,10 гривен за килограмм. В феврале средняя цена на болгарский перец составляла 201,04 гривны.

Напомним также, что эксперты предупреждают украинцев о росте цены на яйца. По прогнозам, это может произойти уже в канун Пасхи. Рост цены перед большим праздником будет касаться ряда мясных продуктов, муки и сахара.

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Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивляют украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.