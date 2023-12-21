В НБУ кажуть, що подорожчання продуктів вже в перші дні наступного року неминуче.

Подорожчання ціни на продукти вже на початку наступного року стане неодмінною. Про це заявив голова НБУ. Прогнозується, що ціни розпочнуть зростання, і початковий темп може складати 5%. Однак на кінець 2023 року очікується, що ціни на продукти залишатимуться на поточному рівні.

В грудні показники інфляції будуть близькими до поточного рівня, але існує ризик прискорення через логістичні проблеми на заході та вичерпання ефектів від великих врожаїв, зокрема овочів.

Кілька чинників впливатиме на підвищення цін на продукти. Один із них - зростання вартості логістики через подорожчання доставки товарів та продуктів з-за кордону, що вимагає більше часу та коштів.

Ще одним чинником, що призведе до зростання цін на овочі та фрукти в Україні, є зменшення запасів українських виробників, багато з яких розпродали свою продукцію восени, а обмежені запаси використовуються для зимового зберігання. Таким чином, можна очікувати підвищення цін навіть на внутрішні овочі.

За даними НБУ, зростання цін також прискорилося для автотранспортних послуг через збільшення вартості пального. Ціни на пальне у листопаді підвищувались, зокрема, на автомобільний газ через логістичні проблеми. Проте інші види пального на кінець листопада подешевшали відповідно до світових тенденцій на ринку нафти.

Національний банк прогнозує стабілізацію цін на пальне в 2024 році через поступове зниження світових цін на нафту.

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Нагадаємо, українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.