У зимовий час дуже актуальними являються такі вітамінні продукти, як мед, горіхи - їхні ціни різняться.

Зима вже в Україні, і в цей період особливо важливо вживати вітамінні продукти, такі як мед і горіхи. Ці традиційні українські ласощі користуються популярністю серед багатьох. Стало відомо, що буде з цінами на традиційні українські зимові ласощі, які додаються до куті. Про це розповіла маркетолог Тетяна Попович.

За словами експерта, цього сезону ціни на волоські горіхи є нижчими, ніж у минулому році, завдяки зростанню врожайності в Україні, яка є одним із світових лідерів у виробництві цього продукту. Зниження цін становить 17-20%, і цей тренд протримався протягом усього року.

Навіть наближення свят суттєво на зростання ціни це не вплине, адже пропозиція на ринку є навіть більшою, ніж в аналогічний період минулого року.

Щодо меду та маку, їх ціни залишаються сталими, і стрибків вартості не передбачається. Експерт зауважує, що ці продукти виробляються повністю в Україні і демонструють стабільність у цінах протягом року.

"Мак та мед, актуальні вкупі з горіхами до різдвяного столу, повністю виробляються в Україні. Ціни на ці продукти залишаються стійкими до цінових стрибків, що демонструється протягом року. Тут все стабільно", - повідомила експерт Тетяна Попович.

Джерело: РБК-Україна

Останні новини України:

Нагадаємо, українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.