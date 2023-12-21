В НБУ говорят, что удорожание продуктов уже в первые дни следующего года неизбежно.

Подорожание цены на продукты уже в начале следующего года станет непременным. Об этом заявил глава НБУ. Прогнозируется, что цены начнут рост и начальный темп может составлять 5%. Однако к концу 2023 года ожидается, что цены на продукты будут оставаться на текущем уровне.

В декабре показатели инфляции будут близки к текущему уровню, но существует риск ускорения из-за логистических проблем на мероприятии и исчерпания эффектов от больших урожаев, в частности, овощей.

Несколько факторов повлияют на повышение цен на продукты. Один из них – рост стоимости логистики из-за удорожания доставки товаров и продуктов из-за рубежа, что требует больше времени и средств.

Еще одним фактором, приведшим к росту цен на овощи и фрукты в Украине, является уменьшение запасов украинских производителей, многие из которых распродали свою продукцию осенью, а ограниченные запасы используются для зимнего хранения. Таким образом, можно ожидать повышения цен даже на внутренние овощи.

По данным НБУ, рост цен также ускорился для автотранспортных услуг из-за увеличения стоимости горючего. Цены на горючее в ноябре повышались, в частности, на автомобильный газ из-за логистических проблем. Однако другие виды горючего на конец ноября подешевели в соответствии с мировыми тенденциями на рынке нефти.

Национальный банк прогнозирует стабилизацию цен на топливо в 2024 году из-за постепенного снижения мировых цен на нефть.

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Напомним, украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.