Зараз овоч вартує вдвічі дешевше, ніж ціна минулого року. Ціни будуть зменшуватись до кінця зими.

Популярний в Україні овоч скоро впаде в ціні. В Україні вже зараз спостерігаються коливання цін на цибулю, які визначаються сезонними змінами, проблемами з якістю і зовнішніми чинниками. Експерти прогнозують подальше зменшення ціни на цей популярний овоч.

На початку грудня фермери продають цибулю в діапазоні 10-15 гривень залежно від якості та обсягу, що вказує на зниження цін на приблизно 16% порівняно з попередніми місяцями. Це також є вдвічі дешевше, ніж ціна минулого року. Ціни будуть зменшуватись до кінця зими.

Тоді всі цибуля вирощувалась на півдні, а через вторгнення рф родючі землі України опинились під окупацією. Фермери та аграрії почали сіяти цибулю в інших регіонах, що дало великий урожай та зменшело ціни на цибулю цього року.

Однак ціна цибулі цього сезону є найвищою за останні 5 років через наявність низькоякісного товару внаслідок недотримання сучасних методів вирощування.

Через велику кількість продукції з середньою або низькою якістю, не придатною для тривалого зберігання, очікується подальше здешевлення цибулі.

Експерти вказують на широкомасштабне порушення сучасних методів вирощування та продаж низькоякісної продукції, що спричиняє очікуване подальше зниження цін на цибулю. Вплив на ринок також мав ряд глобальних та регіональних подій, таких як знищення основних зон виробництва цибулі в Україні російськими військами, екологічні катастрофи та обмеження експорту з інших країн.

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