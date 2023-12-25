Сейчас овощ стоит вдвое дешевле, чем цена в прошлом году. Цены будут снижаться до конца зимы.

Популярный в Украине овощ скоро упадет в цене. В Украине уже сейчас наблюдаются колебания цен на лук, определяемые сезонными изменениями, проблемами с качеством и внешними факторами. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цены на этот популярный овощ.

В начале декабря фермеры продают лук в диапазоне 10-15 гривен в зависимости от качества и объема, что указывает на снижение цен примерно на 16% по сравнению с предыдущими месяцами. Это также вдвое дешевле, чем цена в прошлом году. Цены будут уменьшатся до конца зимы.

Тогда весь лук выращивался на юге, а из-за вторжения россии плодородные земли Украины оказались под оккупацией. Фермеры и аграрии начали сеять лук в других регионах, что дало большой урожай и снизило цены на лук в этом году.

Однако цена лука в этом сезоне самая высокая за последние 5 лет из-за наличия низкокачественного товара вследствие несоблюдения современных методов выращивания.

Из-за большого количества продукции со средним или низким качеством, не пригодным для длительного хранения, ожидается дальнейшее удешевление лука.

Эксперты указывают на широкомасштабное нарушение современных методов выращивания и продажи низкокачественной продукции, что приводит к ожидаемому дальнейшему снижению цен на лук. Влияние на рынок также имело ряд глобальных и региональных событий, таких как уничтожение основных зон производства лука в Украине российскими войсками, экологические катастрофы и ограничения экспорта из других стран.

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Напомним, украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.