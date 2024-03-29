Наприкінці цього місяця популярний овоч в українських магазинах вкотре почав падати в ціні, ще декілька неділь том вартість на нього зростала.

У березні спостерігалося збільшення цін на моркву, але наприкінці місяця цей тренд змінився, і ціни почали знижуватися через збільшення пропозиції товару та зменшення попиту.

За даними аналітиків, наразі морква продається за 6-10 гривень, при цьому за тиждень її вартість зменшилась на 15%.

Виробники вказують на зростання пропозиції моркви на ринку, оскільки господарства почали реалізовувати свою продукцію, яку раніше утримували. Також на ціни впливає велика кількість некондиційних коренеплодів. Експерти відзначають, що середньо ціни на моркву наразі на 75% нижчі, ніж у той же період минулого року.

Виробники готові подальшому зниженню цін з метою стимулювання попиту на продукцію.

Також нагадаємо, що протягом березня ціни на яйця в Україні показали тенденцію до зниження. Експерти підкреслюють, що цінова динаміка цього продукту зумовлена рядом чинників, і прогнозують їх подорожчання напередодні Великодня.

В даний час десяток яєць від "Квочка" можна придбати у супермаркетах за 56 гривень, тоді як середня ціна яєць від "Ясенсвіт" становить 62 гривні. На ринках яйця з нижчою якістю пропонуються за ще більш привабливою ціною – 48 гривень за десяток, а домашні яйця коштують близько 50 гривень за десяток.

Джерело: EastFruit.

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