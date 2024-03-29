В конце этого месяца популярный овощ в украинских магазинах еще раз начал падать в цене, еще несколько недель том стоимость на него росла.

В марте наблюдалось увеличение цен на морковь, но в конце месяца этот тренд изменился и цены начали снижаться из-за увеличения предложения товара и уменьшения спроса.

По данным аналитиков, в настоящее время морковь продается за 6-10 гривен, при этом за неделю ее стоимость снизилась на 15%.

Производители указывают на рост предложения моркови на рынке, поскольку хозяйства начали реализовывать свою продукцию, ранее удерживаемую. Также на цены влияет множество некондиционных корнеплодов. Эксперты отмечают, что средне цены на морковь на 75% ниже, чем в тот же период прошлого года.

Производители готовы к дальнейшему снижению цен с целью стимулирования спроса на продукцию.

Также напомним, что в течение марта цены на яйца в Украине показали тенденцию к понижению. Эксперты подчеркивают, что ценовая динамика этого продукта обусловлена ​​рядом факторов, и прогнозируют их подорожание в преддверии Пасхи.

В настоящее время десяток яиц от "Наседка" можно приобрести в супермаркетах за 56 гривен, тогда как средняя цена яиц от "Ясенсвит" составляет 62 гривны. На рынках яйца с более низким качеством предлагаются по еще более привлекательной цене – 48 гривен за десяток, а домашние яйца стоят около 50 гривен за десяток.

Источник: EastFruit .

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