Большое предложение обеспечивает более низкие цены по сравнению с прошлым годом, но все же цены на популярный продукт вырастут.

В преддверии Пасхи в Украине наблюдается привычный рост спроса на яйца, однако это не приведет к значительному изменению цены продукта. Об этом сообщил Сергей Карпенко, исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины". По его словам, ключевые закупки пасхальных продуктов уже произведены торговыми сетями, поэтому больших колебаний цен не ожидается.

Как отметил Карпенко, традиционно в канун праздника спрос на яйца увеличивается. Однако в этом году это, опять же, не окажет существенного влияния, и потребители могут рассчитывать на доступные ценовые предложения в достаточном количестве.

Он добавил, что снижение численности потребителей, увеличение производственных объемов в промышленном секторе и сезонное увеличение предложений яиц от частных хозяйств оказывают существенное влияние на стабилизацию цен. С начала года оптовые цены на яйца уже снизились более чем на 50%.

"Возможно временное повышение отпускных цен в ближайшие две недели, но оно не отразится на основной ценовой тенденции благодаря большому предложению на рынке", - пояснил Карпенко.

Татьяна Попович, руководитель маркетингового отдела оптового рынка сельхозпродукции "Шувар", подтвердила, что хотя перед Пасхой возможен рост цен на яйца до 15%, большое предложение обеспечивает более низкие цены по сравнению с прошлым годом.

В торговых сетях также не ожидают существенного роста цен на яйца. По данным пресс-службы сети супермаркетов АТБ, обычно спрос на яйца увеличивается на 30-40% перед Пасхой, но это не приведет к существенному увеличению цен в этом году.

Источник: УНИАН

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