У різних супермаркетах по всій Україні ціна Великодня варіюється в залежності від ваги, з цукатами вона коштує дорожче.

В Україні скоро настануть Великодні свята, коли на столах зазвичай можна побачити паску, що є традиційним стравою цього періоду. Цього року ціни на паску значно різняться, досягаючи в деяких місцях більше тисячі гривень за кілограм.

Згідно з даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", вартість самостійно приготовленої паски цьогоріч становить майже 180 гривень за кілограм, що на 10 гривень більше ніж минулого року.

У різних супермаркетах по всій Україні ціна паски варіюється від 50 до 114 гривень залежно від ваги. Наприклад, за 150 грамів здобного хліба від виробника "Culta" потрібно заплатити 49,90 гривень, тоді як 360 грамів від "Biscotti" коштуватимуть 114 гривень.

Окрім традиційної паски, у великих мережах супермаркетів можна знайти і італійський панетоне, кекс, схожий на паску, який продається за ціною від 120 гривень і вище, тоді як ціни на традиційну паску стартують від 30 гривень.

За панетоне з цукатами та родзинками від Chef D'Italia потрібно віддати 500 гривень за понад 900 грамів.

Ціни на традиційні українські паски від "Крафтяра" значно нижчі - від 30 гривень за 100 грамів. Наприклад, 300 грамів такої паски обійдуться майже в 75 гривень.

У інших продуктових магазинах ціни на паски варіюються від 30 до 150 гривень і залежать від ваги виробу. Наприклад, за класичну паску з глазур'ю та посипкою від "Майстрів Смаку" потрібно буде заплатити 50 гривень за 200 грамів, а за 550 грамів фірмової паски, покритої мигдальними пластівцями, вартість складе майже 150 гривень.

Класична паска із вагою у майже пів кілограма коштуватиме 590 гривень. Паска "Три молока" з вершковим кремом на основі згущеного молока – 990 гривень за 850 грамів. Паска "Victoria’s Secret" – 1 195 гривень за 900 грамів.

Джерело: 24 Канал.

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