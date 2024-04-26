В разных супермаркетах по всей Украине цена пасхи варьируется в зависимости от веса, из цукатами она стоит дороже.

В Украине скоро наступят Пасхальные праздники, когда на столах обычно можно увидеть кулич, являющийся традиционным блюдом этого периода. В этом году цены на кулич значительно отличаются, достигая в некоторых местах более тысячи гривен за килограмм.

Согласно данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", стоимость самостоятельно приготовленной кулича в этом году составляет почти 180 гривен за килограмм, что на 10 гривен больше, чем в прошлом году.

В разных супермаркетах по всей Украине цена пасхи варьируется от 50 до 114 гривен в зависимости от веса. К примеру, за 150 граммов сдобного хлеба от производителя "Culta" нужно заплатить 49,90 гривен, тогда как 360 граммов от "Biscotti" будут стоить 114 гривен.

Кроме традиционного кулича, в крупных сетях супермаркетов можно найти и итальянский панетоне, кекс, похожий на кулич, который продается по цене от 120 гривен и выше, тогда как цены на традиционный кулич стартуют от 30 гривен.

За панетоне с цукатами и изюмом от Chef D'Italia нужно отдать 500 гривен за 900 граммов.

Цены на традиционные украинские пояса от "Крафтяра" значительно ниже - от 30 гривен за 100 граммов. Например, 300 граммов такого пояса обойдутся почти в 75 гривен.

В других продуктовых магазинах цены на пояса варьируются от 30 до 150 гривен и зависят от веса изделия. Например, за классическую пасху с глазурью и посыпкой от "Мастеров Смака" нужно будет заплатить 50 гривен за 200 граммов, а за 550 граммов фирменной куличи, покрытой миндальными хлопьями, стоимость составит почти 150 гривен.

Классический кулич с весом почти в полкилограмма будет стоить 590 гривен. Кулич "Три молока" со сливочным кремом на основе сгущенки – 990 гривен за 850 граммов. Кулич "Victoria's Secret" - 1 195 гривен за 900 граммов.

Источник: 24 Канал.

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