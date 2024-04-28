Представники українських тепличних комплексів також зазначають, що попит на їхню продукцію майже відсутній, тому ціни впали.

Цього тижня на українському ринку помітно знизилися ціни на тепличні томати через збільшення пропозиції та зменшення попиту, що спричинене сезонними факторами. Ціни на місцевий та імпортний томат за тиждень знизилися в середньому на 20% і 16%, проте місцевий продукт залишається на 34% дорожче порівняно з квітнем 2023 року.

Економічні аналітики повідомляють про зниження цін на тепличні томати. За їх висновками, це сталося внаслідок збільшення пропозиції з місцевих теплиць у зв'язку зі сезонним підвищенням виробництва, тоді як попит на цей продукт зменшився.

Представники українських тепличних комплексів також відзначають, що попит на їхню продукцію майже відсутній, тоді як пропозиція місцевих томатів значно зросла. У такій ситуації виробники були змушені знизити ціни. Зараз основні продажі місцевого томату здійснюються за цінами від 90 до 120 гривень за кілограм, що в середньому на 20% дешевше, ніж минулого тижня.

На ринку України також доступні турецькі томати. Незважаючи на те, що пропозиція імпортних томатів була обмеженою, падіння попиту спонукало продавців знижувати ціни на турецький продукт. До кінця тижня середня ціна на імпортний томат складала 75 гривень за кілограм, що на 16% нижче порівняно з попереднім тижнем.

Варто також відзначити, що зараз місцевий томат в Україні продається в середньому на 34% дорожче, ніж наприкінці квітня 2023 року. Більшість учасників ринку схильні вважати, що ціновий тренд на зниження залишиться протягом наступного тижня.

Джерело: EastFruit.

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