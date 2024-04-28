Представители украинских тепличных комплексов также отмечают, что спрос на их продукцию почти отсутствует, потому цены упали.

На этой неделе на украинском рынке заметно снизились цены на тепличные томаты из-за увеличения предложения и уменьшения спроса, вызванного сезонными факторами. Цены на местный и импортный помидор за неделю снизились в среднем на 20% и 16%, однако местный продукт остается на 34% дороже по сравнению с апрелем 2023 года.

Экономические аналитики сообщают о понижении цен на тепличные томаты. По их выводам, это произошло в результате увеличения предложения по местным теплицам в связи с сезонным повышением производства, в то время как спрос на этот продукт уменьшился.

Представители украинских тепличных комплексов также отмечают, что спрос на их продукцию почти отсутствует, в то время как предложение местных томатов значительно выросло. В такой ситуации производители вынуждены были снизить цены. Сейчас основные продажи местного томата производятся по ценам от 90 до 120 гривен за килограмм, что в среднем на 20% дешевле, чем на прошлой неделе.

На рынке Украины также доступны турецкие томаты. Несмотря на то, что предложение импортных томатов было ограничено, падение спроса побудило продавцов снижать цены на турецкий продукт. До конца недели средняя цена на импортный томат составляла 75 гривен за килограмм, что на 16% ниже по сравнению с предыдущей неделей.

Стоит отметить, что сейчас местный томат в Украине продается в среднем на 34% дороже, чем в конце апреля 2023 года. Большинство участников рынка склонны считать, что ценовой тренд на понижение останется в течение следующей недели.

Источник: EastFruit.

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