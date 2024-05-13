Укпаїнця розповіли, наскільки та чому в країні змінилася вартість одного з популярних продуктів.

Ціни на какао зазнали раптового спаду протягом двох останніх днів, знизившись на понад чверть. Такі дані надають у Bloomberg.

На початку тижня котирування ф'ючерсів на какао-боби в Нью-Йорку впали на 16%, а наступного дня цей спад склав 13%.

Наразі контракт торгується за 7,756 тисяч доларів за тонну, що суттєво менше, ніж під кінець березня, коли ціни перевищували 10 тисяч доларів за тонну.

Опаски ринку стосовно врожаю в Західній Африці, внаслідок дощів у регіоні, трохи знизилися. Близько 75% світового виробництва какао припадає на Гану, Кот-д'Івуар, Камерун та Нігерію.

Згідно з Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), інвестори скоротили свої "довгі" позиції у какао на 3,3 тисячі до 30,4 тисяч, що становить мінімум за останні 14 місяців.

У березні ціни на какао досягли нового рекорду понад 11 тисяч доларів за тонну. Аналітики висловлювали опаски щодо поганого урожаю какао в західноафриканських країнах, що могло призвести до дефіциту на ринку і призвело до подвоєння цін з січня.

Це спричинило зниження акцій виробників шоколаду, оскільки витрати на виробництво зросли, а ціни на продукцію з меншим вмістом какао почали знижуватися.

Раніше Politeka також писала про те, де українцям вигідніше купити паску до Великодня.

Останні новини України:

Ціна на газ: у "Нафтогаз" оголосили, скільки треба платити з 1 квітня

Тариф на газ зросте з квітня, але не у всіх: які ціни встановлені в українських компаніях

Одноразова грошова допомога 5000 гривень: хто з українців може ії отримати