Багатодітні родини зі статусом ВПО зможуть отримати грошові компенсації на оренду житла в одній із громад.

Багатодітним родинам у Рівненській міській територіальній громаді, які мають статус ВПО, надаються грошові виплати для компенсації витрат на орендування житла, інформують у соціальному захисті.

Розмір таких виплат становить 1000 гривень на кожну особу у сім'ї, і ці кошти будуть отримуватися щомісяця. Фінансування цих виплат здійснюється за рахунок Рівненської міської територіальної громади.

Кому нараховуються компенсаційні виплати:

Діти до 18 років. Діти, які вже досягли 18 років, але продовжують навчатися повноцінно до закінчення освітнього закладу, але не пізніше 23 років. Батьки (опікуні/усиновителі), які доглядають за непрацездатною дитиною до 3 років або за дитиною до 6 років, яка потребує домашнього догляду, за умови підтвердження відповідними документами. Батьки (опікуні/усиновителі), які надають соціальні послуги з догляду або доглядають за особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу, за умови підтвердження відповідними документами. Непрацездатні батьки (опікуні/усиновителі) багатодітної родини.

Компенсаційні виплати почнуть надаватися з 1 січня 2024 року тим особам, у яких станом на 31 грудня 2023 року були укладені договори оренди житла, і також тим, хто уклав договір після цієї дати. Виплати не будуть здійснюватися для осіб, які:

Проживають безкоштовно в тимчасових проживалищах. Вилучені з реєстрації як внутрішньо переміщені особи в Рівненській міській територіальній громаді. Проживають без укладених договорів оренди житла або договори закінчились. Проживають у житлі, для яких власникам вже надаються компенсації за безкоштовне тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Особи, які бажають отримати компенсаційні виплати, повинні звернутися до Департаменту соціальної політики за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12, кабінет 23, та представити необхідні документи.

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