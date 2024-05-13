Українські пенсіонери можуть отримувати не тільки виплати від держави, але й також благодійні виплати.

Окрім виплат від держави, пенсіонери можуть отримувати благодійні внески від приватних осіб, які бажають підтримати конкретних громадян України.

Час отримання благодійних внесків Благодійні внески, спрямовані на підтримку окремого пенсіонера, надходять не відразу.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, благодійні внески або пожертви, призначені для певного пенсіонера, будуть включені до розрахунків не пізніше одного місяця з моменту їх надходження.

Варто мати на увазі, що пенсіонер отримає лише 70% від суми благодійного внеску, а решта 30% буде розподілена між іншими пенсіонерами.

Нагадуємо, що час сплати благодійної пожертви визначається датою виплати пенсії, згідно з положенням пункту 6 Постанови правління ПФУ від 15 лютого 2023 року № 8-1 "Про затвердження Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові" (зі змінами).

Хто має право на пенсію до досягнення 60 років Пенсію до досягнення 60 років можуть отримувати ось хто:

Особи з інвалідністю зору I групи, які можуть вийти на пенсію за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловіками та за 15 років – жінками.

Жінки, які виховали 5 або більше дітей і довели їх до віку восьми років, а також матері дітей з інвалідністю.

Військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або отримали інвалідність внаслідок поранення.

Чоловіки або дружини військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, які загинули, якщо вони не одружилися повторно.

Ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи або особи, які виконували міжнародний обов'язок.

Особи передпенсійного віку, з якими було припинено трудовий договір через їхнє здоров'я.

Люди, які страждають на рідкісні захворювання, такі як гіпофізарний нанізм, диспропорційний карликізм та інші.

Люди, які не можуть працювати через зміни в організації праці, при умові, що їх трудовий договір був розірваний з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

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