В «ДТЕК» зробили нове оголошення щодо відключень електроенергії – дізнайтеся, де і коли вимкнуть світло.

Згідно з новим попередженням «ДТЕК», 23 травня діятимуть стабілізаційні відключення.

«Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень діятимуть весь день з 00:00 до 24:00», - йдеться у попередженні.

Також в ДТЕК повідомили про ситуацію щодо Києва.

«Виділених Укренерго лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 75% від потреб столиці», з розповіли в ДТЕК.

Нове попередження також зробили в «Укренерго». Так, 23 травня графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

«Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується», - підкреслили в «Укренерго».

В «Укренерго» також зазначили, що причиною подовження терміну обмежень є прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії.

«Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту», - пояснили в «Укренерго».

Нагадаємо, в усіх регіонах України знову почали вимикати електроенергію через наслідки ракетних ударів ворога по електростанціях. Так, тільки З 22 березня по 8 травня ворог п’ять разів цілеспрямовано атакував всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак.

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