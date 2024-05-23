В «ДТЭК» сделали новое объявление об отключениях электроэнергии – узнайте, где и когда выключат свет.

Согласно новому предупреждению «ДТЭК», 23 мая будут действовать стабилизационные отключения.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго, графики отключений будут действовать весь день с 00:00 до 24:00", - говорится в предупреждении.

Также в ДТЭК сообщили о ситуации по Киеву.

"Выделенных Укрэнерго лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 75% от потребностей столицы", - рассказали в ДТЭК.

Новое предупреждение также было сделано в «Укрэнерго». Так, 23 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00.00 до 24.00.

«Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается», – подчеркнули в «Укрэнерго».

В «Укрэнерго» также отметили, что причиной продления срока ограничений прогнозируемая плотная облачность в большинстве регионов Украины, из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии.

"Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита", - пояснили в "Укрэнерго".

Напомним, во всех регионах Украины снова начали выключать электроэнергию из-за последствий ракетных ударов врага по электростанциям. Так, только с 22 марта по 8 мая враг пять раз целенаправленно атаковал все большие тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до атак.

Последние новости Украины:

Почему отключают свет: в ДТЭК сделали разъяснение, что происходит.

Выключать свет во всех регионах: новое заявление "Укрэнерго".

Украинцы могут уйти на пенсию в 50 лет, что для этого нужно.