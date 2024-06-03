На этой неделе ситуация со светом будет хуже, если сравнивать с прошлой неделей, пишет Politeka.net.
Об этом украинцев предупредил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По его словам, это связано с выводом в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций, последствиями обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня, а также еще одним фактором – прогнозируемым ростом потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.
Кудрицкий подчеркнул, что дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких дней на минувшей неделе, вернется.
"И вернется в достаточно серьезном объеме", - предупредил председатель правления "Укрэнерго".
Кудрицкий подчеркнул, что этот дефицит не может быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы, поэтому с третьего июня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений.
Самый большой дефицит электроэнергии будет наблюдаться в утренние и вечерние часы.
Однако, по словам Кудрицкого, дефицит будет сохраняться в течение всех суток, и "физически невозможно обеспечить отсутствие отключений даже ночью".
"Буквально в последние пару дней очень сильно вырос объем импорта именно ночью из Европы, он увеличился в 2-2,5 раза. Но даже этого недостаточно, чтобы полностью избежать отключений ночью. Другое дело, что продолжительность отключений ночью будет более мягкой" , – сообщил Кудрицкий.
Напомним, ранее в «Укрэнерго» сообщали, что в жаркие месяцы графики отключений электроэнергии могут быть более жесткими.
В компании рассказали, что жара отрицательно влияет на работу солнечных панелей и при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас. Одновременно потребление будет выше, ведь люди будут включать кондиционеры и вентиляторы.
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