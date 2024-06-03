В «Укрэнерго» предупредили украинцев, что на этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе.

На этой неделе ситуация со светом будет хуже, если сравнивать с прошлой неделей, пишет Politeka.net.

Об этом украинцев предупредил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, это связано с выводом в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций, последствиями обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня, а также еще одним фактором – прогнозируемым ростом потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.

Кудрицкий подчеркнул, что дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких дней на минувшей неделе, вернется.

"И вернется в достаточно серьезном объеме", - предупредил председатель правления "Укрэнерго".

Кудрицкий подчеркнул, что этот дефицит не может быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы, поэтому с третьего июня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений.

Самый большой дефицит электроэнергии будет наблюдаться в утренние и вечерние часы.

Однако, по словам Кудрицкого, дефицит будет сохраняться в течение всех суток, и "физически невозможно обеспечить отсутствие отключений даже ночью".

"Буквально в последние пару дней очень сильно вырос объем импорта именно ночью из Европы, он увеличился в 2-2,5 раза. Но даже этого недостаточно, чтобы полностью избежать отключений ночью. Другое дело, что продолжительность отключений ночью будет более мягкой" , – сообщил Кудрицкий.

Напомним, ранее в «Укрэнерго» сообщали, что в жаркие месяцы графики отключений электроэнергии могут быть более жесткими.

В компании рассказали, что жара отрицательно влияет на работу солнечных панелей и при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас. Одновременно потребление будет выше, ведь люди будут включать кондиционеры и вентиляторы.

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