В Україні відбувся перший тестовий запуск мережі 5G, пише Politeka.net.
Для тестування технології зідзвонилися Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі. Тестування проводив оператор Vodafone. Зараз, зазначимо, 5G працює в понад 90 країнах світу.
У свою чергу «Lifecell» зробив пояснення стосовно запуску 5G для своїх абонентів. Таким чином в «Lifecell» відреагували на зауваження одного з абонентів, що 5G він напевно побачить, коли вже вийде на пенсію.
«lifecell успішно протестував технологію 5G в травні 2019 року разом з Ericsson Україна, а у 2020 році розгорнув тестовий сегмент мережі п'ятого покоління в центральному офісі в Києві, щоб досліджувати можливості технології», - повідомили в «Lifecell».
В компанії додали, що наразі завдяки налаштуванням мережі lifecell вже більше року їхні абоненти в роумінгу низки європейських країн користуються 5G.
«Для впровадження цієї технології в Україні необхідний надширокий спектр і розподіл радіочастотного ресурсу між операторами. Тому, до відповідного рішення Регулятора щодо розподілу спектру lifecell продовжує розвиток власної мережі, щоб забезпечувати своїм абонентам якісний 4G», - пояснили в «Lifecell» ситуацію.
Мобільний оператор також запевнив:
"Як тільки будуть всі дозволи, технологія запрацює для наших абонентів".
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