Мобільний оператор «Lifecell» повідомив абонентам, коли на території України вони зможуть користуватися технологією 5G.

В Україні відбувся перший тестовий запуск мережі 5G, пише Politeka.net.

Для тестування технології зідзвонилися Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі. Тестування проводив оператор Vodafone. Зараз, зазначимо, 5G працює в понад 90 країнах світу.

У свою чергу «Lifecell» зробив пояснення стосовно запуску 5G для своїх абонентів. Таким чином в «Lifecell» відреагували на зауваження одного з абонентів, що 5G він напевно побачить, коли вже вийде на пенсію.

«lifecell успішно протестував технологію 5G в травні 2019 року разом з Ericsson Україна, а у 2020 році розгорнув тестовий сегмент мережі п'ятого покоління в центральному офісі в Києві, щоб досліджувати можливості технології», - повідомили в «Lifecell».

В компанії додали, що наразі завдяки налаштуванням мережі lifecell вже більше року їхні абоненти в роумінгу низки європейських країн користуються 5G.

«Для впровадження цієї технології в Україні необхідний надширокий спектр і розподіл радіочастотного ресурсу між операторами. Тому, до відповідного рішення Регулятора щодо розподілу спектру lifecell продовжує розвиток власної мережі, щоб забезпечувати своїм абонентам якісний 4G», - пояснили в «Lifecell» ситуацію.

Мобільний оператор також запевнив:

"Як тільки будуть всі дозволи, технологія запрацює для наших абонентів".

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