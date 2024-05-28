Абоненти мобільного оператора «Lifecell» повідомляють про нові проблеми зі зв’язком, складності виникають і у роботі Інтернету.

Деякі абоненти «Lifecell» повідомляють, що залишилися і без мобільного зв’язку, і без Інтернету.

«Приходиться їздити по Чернігівській області по роботі. Який там інтернет? Навііть зв'язок важко піймати в деяких селах. У місті Чернігові майже в центрі чомусь теж не ловить. Теж, мабуть, буду міняти оператора»,

«Київщина, Яготин. Немає світла - немає звʼязку! Інтернету так само!»,

«В Києві не дуже добре зі зв’язком»,

«Навіть коли і є світло інтернет лежить»,

«Перший блекаут був в 2022 році, тоді lifecell лягав майже одразу, виручав національний роумінг. Відключення світла 2024 рік, ситуація та сама. Чим ви займались два роки? Тарифи піднімали? І не розказуйте про аварійне живлення, АКБ та інше, сам лекцію прочитати можу», - повідомляють абоненти на офіційній сторінці «Lifecell» у Faccebook.

В «Lifecell» пояснили абонентам що відбувається. В компанії запевнили, що готовність lifecell до відключень електроенергії цього року набагато краща, ніж минулого сезону.

Так, опорна мережа вже обладнана новими батареями, на ключових технологічних майданчиках встановлено стаціонарні генератори. Крім того, було встановлено тисячі літієвих батарей на технологічних майданчиках. Також в «Lifecell» повідомили, що було забезпечено підключення ще понад 800 стаціонарних, мобільних та партнерських генераторів - це допоможе довготривало підтримувати роботу обладнання після того, як виснажаться батареї.

Абонентів запевнили, що ці роботи продовжуються.

«Проте масштаб проблеми значно більший, ніж ресурси окремо взятого оператора…», - підкреслили в «Lifecell», висловши надію, що її можна буде вирішити спільними зусиллями держави і всіх мобільних і фіксованих операторів.

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