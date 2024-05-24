В телекомунікаційній компанії «Київстар» попередили абонентів що скоро відбудуться чергові зміни, пише Politeka.net.
Абоненти мобільного оператора зможуть користуватися оновленою Суперсилою з більшим обсягом SMS по Україні.
Зміни почнуть діяти з 1 червня. Що саме зміниться – у Суперсилі 100 SMS по Україні збільшиться обсяг до 300 SMS.
А Суперсила Допомога ЗСУ діятиме по 15 липня 2025 року
«Інші умови Суперсил діятимуть незмінно», - повідомили в «Київстар».
Також в «Київстар» розповіли, що акція «Щасливий день» продовжується до 31 серпня.
За умовами акції абоненти зможуть користуватися безлімітним мобільним інтернетом протягом одного дня.
Підключити акцію можна один раз на 7 днів за 1 грн.
«Після завершення дії пропозиції мобільний інтернет надаватиметься за умовами чинного тарифного плану. Умови акції діють виключно на території України», - повідомляли у «Київстар».
Нагадаємо, що нещодавно «Київстар» підвищив для абонентів вартість своїх послуг.
В «Київстар» підкреслили, що зростаюче споживання, інфляція, девальвація змушує всіх виробників, сервіс-провайдерів підвищувати ціни. Однак, як підкреслювали в компанія, в абонентів є вибір – або перейти на новий тарифний план із більшим обсягом послуг, або вибрати альтернативу з наявних тарифних планів за меншу ціну і з меншим обсягом послуг.
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