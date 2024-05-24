Мобильный оператор «Киевстар» сообщил абонентам об изменениях, которые произойдут в ближайшее время – с 1 июня.

В телекоммуникационной компании «Киевстар» предупредили абонентов, что скоро произойдут очередные изменения, пишет Politeka.net.

Абоненты мобильного оператора смогут воспользоваться обновленной Суперсилой с большим объемом SMS по Украине.

Изменения начнут действовать с 1 июня. Что именно изменится – в Суперсиле 100 SMS по Украине увеличится объем до 300 SMS.

А Суперсила Помощь ВСУ будет действовать по 15 июля 2025 года

«Другие условия Суперсил будут действовать неизменно», – сообщили в «Киевстаре».

Также в «Киевстар» рассказали, что акция «Счастливый день» продолжается до 31 августа.

По условиям акции абоненты смогут воспользоваться безлимитным мобильным интернетом в течение одного дня.

Подключить акцию можно раз в 7 дней за 1 грн.

«По завершении действия предложения мобильный интернет будет предоставляться по условиям действующего тарифного плана. Условия акции действуют исключительно на территории Украины», – сообщали в «Киевстар».

Напомним, что недавно Киевстар повысил для абонентов стоимость своих услуг.

В «Киевстар» подчеркнули, что растущее потребление, инфляция, девальвация заставляет всех производителей, сервис-провайдеров повышать цены. Однако, как подчеркивали компания, у абонентов есть выбор – либо перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг, либо выбрать альтернативу из существующих тарифных планов по меньшей цене и с меньшим объемом услуг.

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