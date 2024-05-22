Нові зміни торкнуться деяких абонентів телекомунікаційної компанії «Київстар» - що саме буде по-іншому і із якої дати.

Компаня «Київстар» попереджає абонентів, що відбудуться зміни в умовах деяких додаткових пакетів, пише Politeka.net.

«Ми оновлюємо умови деяких додаткових пакетів», - попереджають абонентів «Київстар».

Що саме змінитсья – оновляться додаткові пакети хвилин, інтернету, SMS, ВідеоGo та послуг SIM для другого телефона і SIM для планшета.

Як підкреслюють в «Київстар», для абонентів передплати зміни відбудуться з 31 травня. Для абонентів контракту – з 1 червня.

Подробиць у «Київстар» не повідомили, але запевнили, що користувачі послуг отримають SMS про нові умови й актуальну вартість.

Зазначимо, що тим часом абоненти «Київстар» скаржаться, що не можуть отримати необхідну консультацію від оператора «Київстар», а не від робота.

«Скажіть мені телефон техпідтримки, щоб я міг поговорити з людиною, а не слухати запис "натисніть 1, натисніть 2...»,

«На 466 пін-понг з набором цифр, там немає виходу на консультанта. Ви тільки створюєте видимість допомоги, але насправді тільки розпорошуєте клієнтів», - поідомляють незадоволені абоненти на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

В компанії пояснили, чому так відбуваєтсья і що робити.

«Ситуація, коли ви чуєте, що всі лінії зайняті, пов'язана з високим навантаженням на Сall Сenter, коли на лінії тривалий час очікування і вільних експертів найближчим часом не передбачається. Рекомендую в таких випадках писати нам в особисті повідомлення для отримання консультації», - відповіли у «Київстар».

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