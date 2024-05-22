Новые изменения коснутся некоторых абонентов телекоммуникационной компании «Киевстар» - что будет по-другому и с какой даты.

Компания «Киевстар» предупреждает абонентов, что произойдут изменения в условиях некоторых дополнительных пакетов, пишет Politeka.net.

"Мы обновляем условия некоторых дополнительных пакетов", - предупреждают абонентов "Киевстар".

Что именно изменится – обновятся дополнительные пакеты минут, интернета, SMS, ВидеоGo и услуг SIM для второго телефона и SIM для планшета.

Как подчеркивают в «Киевстар», для абонентов предоплаты изменения начнут действовать с 31 мая. Для абонентов контракта – с 1 июня.

Подробности в «Киевстар» не сообщили, но заверили, что пользователи услуг получат SMS о новых условиях и актуальной стоимости.

Отметим, что тем временем абоненты «Киевстар» жалуются, что не могут получить необходимую консультацию от оператора «Киевстар», а не от робота.

«Скажите мне телефон техподдержки, чтобы я мог поговорить с человеком, а не слушать запись нажмите 1, нажмите 2...»,

«На 466 пин-понг с набором цифр, там нет выхода на консультанта. Вы только создаете видимость помощи, но на самом деле только распыляете клиентов» , - сообщают недовольные абоненты на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В компании объяснили, почему так происходит и что делать.

«Ситуация, когда вы слышите, что все линии заняты, связана с высокой нагрузкой на Сall Сenter, когда на линии длительное время ожидания и свободных экспертов в ближайшее время не предвидится. Рекомендую в таких случаях писать нам в личные сообщения для получения консультации», – ответили в «Киевстар».

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