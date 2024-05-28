Абоненты мобильного оператора Lifecell сообщают о новых проблемах со связью, сложности возникают и в работе Интернета.

Некоторые абоненты Lifecell сообщают, что остались и без мобильной связи, и без Интернета.

«Приходится ездить по Черниговской области по работе. Какой там интернет? Даже связь трудно поймать в некоторых селах. В городе Чернигове почти в центре почему-то тоже не ловит. Тоже, пожалуй, буду менять оператора»,

«Киевщина, Яготин. Нет света – нет связи! Интернета так же!»,

«В Киеве не очень хорошо со связью»,

«Даже когда и есть свет, интернет лежит»,

"Первый блекаут был в 2022 году, тогда lifecell ложился почти сразу, выручал национальный роуминг. Отключение света 2024 год, ситуация та же. Чем вы занимались два года? Тарифы поднимали? И не рассказывайте об аварийном питании, АКБ и прочем, сам лекцию прочесть могу» , - сообщают абоненты на официальной странице «Lifecell» в Faccebook.

В «Lifecell» объяснили абонентам, что происходит. В компании заверили, что готовность Lifecell к отключениям электроэнергии в этом году гораздо лучше, чем в прошлом сезоне.

Так, опорная сеть уже оборудована новыми батареями, на ключевых технологических площадках установлены стационарные генераторы. Кроме того, были установлены тысячи литиевых батарей на технологических площадках. Также в Lifecell сообщили, что было обеспечено подключение еще более 800 стационарных, мобильных и партнерских генераторов – это поможет долго поддерживать работу оборудования после того, как истощатся батареи.

Абонентов заверили, что эти работы продолжаются.

«Однако масштаб проблемы значительно больше, чем ресурсов отдельно взятого оператора…», - подчеркнули в «Lifecell», выразив надежду, что ее можно будет решить совместными усилиями государства и всех мобильных и фиксированных операторов.

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