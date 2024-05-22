Мобільний оператор «Lifecell» пояснив абонентам, чому можуть бути проблеми як з мобільним зв’язком, так і Інтернетом.

Так, через нові віключення електроенергії деякі клієнти «Lifecell» зіткнулися з неприємностями.

«Чому вчора після першого в цьому "сезоні" відключення електрики одразу зник і мобільний зв'язок? (Київ, Лісовий масив). Я не кажу вже про інтернет 4 g, неможливо було навіть подзвонити або послати sms! З вечора до самого ранку! А казали, що є акумулятори та генератори. Навіть взимку 2022/2023 було краще!», - поскаржилася одна з абоненток «Lifecell».

Жінка також запевнила, що, якщо проблеми продовжаться, вона відмовиться від послуг оператора:

«Якщо такий стан буде і надалі, будемо прощатися з Lifecell».

В «Lifecell» відповіли на критику, пояснивши, чому можуть бути проблеми зі зв’язком. Так, в компанії запевнили, що за останній рік було встановлено тисячі літієвих батарей на їхніх технологічних майданчиках. Також в «Lifecell» було підключено понад 800 стаціонарних, мобільних та партнерських генераторів.

«На жаль, на деяких базових станціях немає можливості встановити додаткове обладнання через санітарні чи технічні норми, але ми активно працюємо у даному напрямку», - повідомили в компанії.

Ще один абонент звинуватив «Lifecell» в тому, що якість послуг не покращилася, а ціни на них зросли:

«На деякі області просто забили болт і нічого там не робили, тому як що 1 блекаут світло оф і зв'язок офф так і зараз! Зате ціни попідіймали справно без розбору…».

В «Lifecell» відповіли, що дійсно можуть спостерігатися тимчасові складнощі із наданням послуг оператора.

«Це пов'язано з вимушеними відключеннями світла», - пояснили в «Lifecell».

Як розповіли в компанії, деякі базові станції, що знаходяться поруч, можуть не функціонувати, а працююча мережа - перенавантажена, через це може спостерігатись як сповільна швидкість доступу до пакетної передачі даних, так і відсутність з'єднання.

«Це відбувається тому, що ресурси мережі зменшуються і, в додачу, домашній інтернет перестає працювати, а кількість абонентів, що обслуговуються базовою станцією, зростає. Після відновлення живлення Ви зможете користуватись послугами у звичному режимі», - повідомили в «Lifecell».

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