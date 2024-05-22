Мобильный оператор "Lifecell" объяснил абонентам, почему могут быть проблемы как с мобильной связью, так и с Интернетом.

Так, из-за новых исключений электроэнергии некоторые клиенты «Lifecell» столкнулись с неприятностями.

«Почему вчера после первого в этом "сезоне" отключения электричества сразу исчезла и мобильная связь? (Киев, Лесной массив). Я не говорю уже об интернете 4 g, невозможно было даже позвонить или послать sms! С вечера до самого утра! А говорили, что есть аккумуляторы и генераторы. Даже зимой 2022/2023 было лучше!", – пожаловалась одна из абоненток «Lifecell».

Женщина также заверила, что если проблемы продолжатся, она откажется от услуг оператора:

«Если такое состояние будет и дальше, будем прощаться с Lifecell».

В Lifecell ответили на критику, объяснив, почему могут быть проблемы со связью. Так, в компании заверили, что за последний год были установлены тысячи литиевых батарей на их площадках. Также в Lifecell было подключено более 800 стационарных, мобильных и партнерских генераторов.

"К сожалению, на некоторых базовых станциях нет возможности установить дополнительное оборудование из-за санитарных или технических норм, но мы активно работаем в данном направлении", - сообщили в компании.

Еще один абонент обвинил Lifecell в том, что качество услуг не улучшилось, а цены на них выросли:

«На некоторые области просто забили болт и ничего там не делали, потому что 1 блекаут свет оф и связь офф так и сейчас! Зато цены подняли исправно без разбора…».

В Lifecell ответили, что действительно могут наблюдаться временные сложности с предоставлением услуг оператора.

"Это связано с вынужденными отключениями света", - объяснили в "Lifecell".

Как рассказали в компании, некоторые находящиеся рядом базовые станции могут не функционировать, а работающая сеть - перегружена, из-за этого может наблюдаться как замедленная скорость доступа к пакетной передаче данных, так и отсутствие соединения.

«Это происходит потому, что ресурсы сети уменьшаются и, вдобавок, домашний интернет перестает работать, а количество абонентов, обслуживаемых базовой станцией, растет. После восстановления питания Вы сможете пользоваться услугами в обычном режиме», - сообщили в Lifecell.

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