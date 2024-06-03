Мобильный оператор Lifecell сообщил абонентам, когда на территории Украины они смогут пользоваться технологией 5G.

В Украине прошел первый тестовый запуск сети 5G, пишет Politeka.net.

Для тестирования технологии созвонились Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки. Тестирование проводил оператор Vodafone. Сейчас, отметим, 5G работает более чем в 90 странах мира.

В свою очередь «Lifecell» сделал пояснения по поводу запуска 5G для своих абонентов. Таким образом в Lifecell отреагировали на замечания одного из абонентов, что 5G он наверняка увидит, когда уже выйдет на пенсию.

«lifecell успешно протестировал технологию 5G в мае 2019 вместе с Ericsson Украина, а в 2020 году развернул тестовый сегмент сети пятого поколения в центральном офисе в Киеве, чтобы исследовать возможности технологии», - сообщили в «Lifecell».

В компании добавили, что благодаря настройкам сети lifecell уже более года их абоненты в роуминге ряда европейских стран пользуются 5G.

«Для внедрения этой технологии в Украине необходим сверхширокий спектр и распределение радиочастотного ресурса между операторами. Поэтому до соответствующего решения Регулятора по распределению спектра lifecell продолжает развитие собственной сети, чтобы обеспечивать своим абонентам качественный 4G», - пояснили в «Lifecell» ситуацию.

Мобильный оператор также заверил:

"Как только будут все разрешения, технология заработает для наших абонентов".

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