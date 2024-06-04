В «ДТЭК» на фоне возвращения графиков отключений электроэнергии рассказали украинцам, почему пока они часами сидят без света, на улицах могут сиять рекламные щиты.

В частности, на такую ​​ситуацию в ДТЭК пожаловалась киевлянка.

«Выключили свет по серым графикам, зато два здоровенных билборда на Голосеевском проспекте сияют по полной, это же так нужно при таком количестве дефицита…», - сообщила женщина на официальной странице «ДТЭК Киевские электросети» в Facebook.

В ДТЭК отреагировали на жалобу, объяснив, почему это происходит.

«К сожалению, мы не можем выключать каждую рекламную вывеску или подсветку здания. Как не можем отключить, например, кондиционеры в квартирах и домах клиентов. Мы можем отключать только целые линии», - подчеркнули в «ДТЭК Киевские электросети».

Энергетики также сообщили, что «ДТЭК» постоянно обращается ко всем клиентам клиентам и представителям бизнеса с просьбой экономно использовать электроэнергию.

Также киевляне жалуются, что "в других городах люди живут со светом и только Киев по 12 часов без электричества". Мол, другим тоже нужно выключать.

«За формирование лимитов для каждой области отвечает НЭК Укрэнерго. Контроль просчетов лимитов для каждой области – Министерство энергетики. Главная задача оператора системы распределения – соблюдать доказанные лимиты для сохранения работы энергосистемы в условиях дефицита электроэнергии», - пояснили в «ДТЭК Киевские электросети» ситуацию по отключениям света.

Последние новости Украины:

Ситуация с электроэнергией резко изменилась: когда теперь будут выключать свет.

Запуск 5G: "Lifecell" объявил абонентам, когда это произойдет.

Новое заявление ДТЭК повлекло панику: "Зимой света не будет вообще?".