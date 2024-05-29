Зі зростанням температури активніше використовуватиме системи охолодження для своїх будинків і офісів, що сильно тиснутиме на електросистеми.

Українці планують провести літо з графіками відключень електроенергії, оскільки очікуване збільшення температури лише посилить дефіцит енергії. Про це повідомила Марія Цатурян, речниця "Укренерго".

Вона пояснила, що зі зростанням температури населення буде активніше використовувати системи охолодження для своїх будинків та офісів. Також у літній період бізнес буде більше споживати електроенергію для охолодження приміщень. Зазначено, що зі збільшенням температури повітря зростатиме і споживання електроенергії в Україні, що призведе до збільшення навантаження на енергосистему.

З огляду на недостаток електроенергії в Україні, очікується, що зростання навантаження на систему призведе до збільшення частоти та тривалості відключень електропостачання. У зв'язку з цим українцям рекомендується бути більш обережними у використанні електропристроїв.

"Графіки погодинних відключень, які є вимушеним заходом для того, щоб збалансувати систему, з нами надовго, і готуватися до того, що ощадливий режим споживання електрики має стати такою хорошою доброю звичкою. Розуміти, що літо ми пройдемо, скоріше за все, з графіками", - наголосила Марія Цатурян.

Речниця "Укренерго" підтвердила, що компанія активно працює над ремонтом та оновленням обладнання, заміною пошкоджених елементів. Ці дії спрямовані на відновлення максимальної потужності української енергосистеми до настання осінньо-зимового періоду, оскільки наступна зима прогнозується як вкрай важка.

Джерело: OBOZ.UA.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, скільки можуть тривати обмеження світла, в "Укренерго" попередили.

Як повідомляла Politeka, що чекає на боржників за комунальні послуги.

Також писала Politeka, названо ймовірні тарифи на світло, які суми обговорюються.