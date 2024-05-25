Протягом останніх днів насильно активізувалася дискусія щодо можливого підвищення тарифів на електроенергію. Ухвалюючи рішення про такі зміни, влада повинна враховувати різні фактори, зокрема політичні.
Радник Прем’єр-міністра України Юрій Бойко наголосив, що поточна ринкова ціна на електроенергію для малих підприємств складає 8 гривень за кіловат-годину. Цей показник є результатом внутрішнього ринку та відображає собівартість продукту.
Держава, можливо, не має можливості встановити таку ж ціну на електроенергію для населення, як для бізнесу. Поточний тариф, що складає 2,64 гривні, насправді лише частково враховує витрати, і навіть ця цифра не вистачає для покриття усіх витрат у багатьох регіонах, обмежуючись лише транспортною складовою. Таким чином, будь-яке відхилення від рівня в 8 гривень визначається політичним компромісом між вимогами галузі та фінансовими можливостями держави з урахуванням балансу між економічною доцільністю та соціальним захистом населення.
На думку експерта, Україна може уникнути підвищення тарифів на електроенергію, але це буде переважно політичним рішенням.
Поточний тариф на електроенергію у розмірі 2,64 гривні не сприяє забезпеченню фінансової стабільності "Енергоатому" та "Укргідроенерго", які мусять фінансувати знижені тарифи зі своїх власних коштів. Уряду необхідно знайти компроміс між:
- Ринковими умовами, які визначають ефективність функціонування електроенергетичних підприємств;
- Економічною доцільністю, що означає раціональне використання ресурсів та забезпечення стабільного функціонування галузі;
- Соціальним захистом населення, що полягає в забезпеченні доступності та доступності електроенергії для всіх верств населення.
Джерело: Громадське радіо.
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