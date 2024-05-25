Поточний тариф, який становить 2,64 гривні, насправді частково враховує витрати, і навіть цієї цифри не вистачає для покриття всіх витрат.

Протягом останніх днів насильно активізувалася дискусія щодо можливого підвищення тарифів на електроенергію. Ухвалюючи рішення про такі зміни, влада повинна враховувати різні фактори, зокрема політичні.

Радник Прем’єр-міністра України Юрій Бойко наголосив, що поточна ринкова ціна на електроенергію для малих підприємств складає 8 гривень за кіловат-годину. Цей показник є результатом внутрішнього ринку та відображає собівартість продукту.

Держава, можливо, не має можливості встановити таку ж ціну на електроенергію для населення, як для бізнесу. Поточний тариф, що складає 2,64 гривні, насправді лише частково враховує витрати, і навіть ця цифра не вистачає для покриття усіх витрат у багатьох регіонах, обмежуючись лише транспортною складовою. Таким чином, будь-яке відхилення від рівня в 8 гривень визначається політичним компромісом між вимогами галузі та фінансовими можливостями держави з урахуванням балансу між економічною доцільністю та соціальним захистом населення.

На думку експерта, Україна може уникнути підвищення тарифів на електроенергію, але це буде переважно політичним рішенням.

Поточний тариф на електроенергію у розмірі 2,64 гривні не сприяє забезпеченню фінансової стабільності "Енергоатому" та "Укргідроенерго", які мусять фінансувати знижені тарифи зі своїх власних коштів. Уряду необхідно знайти компроміс між:

Ринковими умовами, які визначають ефективність функціонування електроенергетичних підприємств; Економічною доцільністю, що означає раціональне використання ресурсів та забезпечення стабільного функціонування галузі; Соціальним захистом населення, що полягає в забезпеченні доступності та доступності електроенергії для всіх верств населення.

Джерело: Громадське радіо.

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