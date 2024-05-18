Внаслідок руйнувань в енергосистемі, що були спричинені масованими ракетними атаками, зараз почалися обмеження світла по всій Україні.

Нинішні відключення світла можуть тривати в Україні ще довго. Тобто обмеження електроенергії та аварійні відключення, введені зараз, тільки розпочалися. Про це заявив член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко на прес-конференції.

Він зазначив, що навіть при високих температурах взимку система енергопостачання зіткнеться з дефіцитом. Поточні обмеження електропостачання можуть тривати до серпня чи навіть вересня.

"Якщо говорити про обмеження, що почалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне поліпшення через різний набір факторів", - повідомив він.

Він також зазначив, що через похолодання населення почало інтенсивніше використовувати електроенергію, зокрема, включаючи обігрівачі, що призвело до дефіциту в енергосистемі, незважаючи на активний імпорт електроенергії.

Варто нагадати також, що внаслідок руйнувань в енергосистемі, що були спричинені масованими ракетними атаками, зараз йдуть дискусії щодо підвищення тарифу на електроенергію до рекордних показників. Так, йдуть розмови про підвищення ціни електроенергії в діапазоні від 3,5 грн за кВт-г до рівня 4,8 грн, враховуючи суттєві пошкодження енергосистеми, які ніхто не знає чи являються фінальними.

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