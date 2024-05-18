В результате разрушений в энергосистеме, вызванных массированными ракетными атаками, сейчас начались ограничения света по всей Украине.

Нынешние отключения света могут длиться еще долго в Украине. То есть, введенные сейчас ограничения электроэнергии и аварийные отключения только начались. Об этом заявил член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко на пресс-конференции.

Он отметил, что даже при высоких температурах зимой система энергоснабжения столкнется с дефицитом. Текущие ограничения электроснабжения могут продолжаться до августа или даже сентября.

"Если говорить об начавшихся сутки назад ограничениях, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение из-за разного набора факторов", - сообщил он.

Он также отметил, что из-за похолодания население начало более интенсивно использовать электроэнергию, в частности, включая обогреватели, что привело к дефициту в энергосистеме, несмотря на активный импорт электроэнергии.

Следует напомнить также, что в результате разрушений в энергосистеме, вызванных массированными ракетными атаками, сейчас идут дискуссии по повышению тарифа на электроэнергию до рекордных показателей. Так, идут разговоры о повышении цены электроэнергии в диапазоне от 3,5 грн за кВт-ч до уровня 4,8 грн, учитывая существенные повреждения энергосистемы, которые никто не знает или являются финальными.

Последние новости в Украине:

Напомним, летом украинцы могут столкнуться с отключениями света, придется экономить.

Как сообщала Politeka, рано или поздно тарифы придется повышать.

Также писала Politeka, украинцам могут приходить счета за свет со слишком подозрительной суммой.