Текущий тариф, который составляет 2,64 гривни, на самом деле частично учитывает расходы, и даже эта цифры не хватает для покрытия всех расходов.

В последние дни насильственно активизировалась дискуссия о возможном повышении тарифов на электроэнергию. Принимая решение о таких изменениях, власти должны учитывать различные факторы, в том числе политические.

Советник Премьер-министра Украины Юрий Бойко подчеркнул, что текущая рыночная цена на электроэнергию для малых предприятий составляет 8 гривен за киловатт-час. Этот показатель результат внутреннего рынка и отражает себестоимость продукта.

У государства, возможно, нет возможности установить такую ​​же цену на электроэнергию для населения, как для бизнеса. Текущий тариф, который составляет 2,64 гривни, на самом деле частично учитывает расходы, и даже эта цифра не хватает для покрытия всех расходов во многих регионах, ограничиваясь только транспортной составляющей. Таким образом, любое отклонение от уровня 8 гривен определяется политическим компромиссом между требованиями отрасли и финансовыми возможностями государства с учетом баланса между экономической целесообразностью и социальной защитой населения.

По мнению эксперта, Украина может избежать повышения тарифов на электроэнергию, но это будет в основном политическое решение.

Текущий тариф на электроэнергию в размере 2,64 гривны не способствует обеспечению финансовой стабильности "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", которые должны финансировать пониженные тарифы из собственных средств. Правительству необходимо найти компромисс между:

Рыночными условиями, определяющими эффективность функционирования электроэнергетических предприятий; Экономическая целесообразность, которая означает рациональное использование ресурсов и обеспечение стабильного функционирования отрасли; Социальная защита населения, которая заключается в обеспечении доступности и доступности электроэнергии для всех слоев населения.

Источник: Громадське радіо.

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