С ростом температуры будет активнее использовать системы охлаждения для своих домов и офисов, что будет сильно давить на электросистемы.

Украинцы планируют провести лето с графиками отключений электроэнергии, поскольку ожидаемое увеличение температуры лишь усугубит дефицит энергии. Об этом сообщила Мария Цатурян, спикер "Укрэнерго".

Она пояснила, что с ростом температуры будет активнее использовать системы охлаждения для своих домов и офисов. Также в летний период бизнес будет больше потреблять электроэнергию для охлаждения помещений. Отмечено, что с увеличением температуры воздуха будет расти и потребление электроэнергии в Украине, что приведет к увеличению нагрузки на энергосистему.

Учитывая нехватку электроэнергии в Украине, ожидается, что рост нагрузки на систему приведет к увеличению частоты и продолжительности отключений электроснабжения. В связи с этим украинцам рекомендуется быть осторожнее в использовании электроустройств.

"Графики почасовых отключений, которые являются вынужденной мерой для того, чтобы сбалансировать систему, с нами надолго, и готовиться к тому, что экономный режим потребления электричества должен стать такой хорошей хорошей привычкой. Понимать, что лето мы пройдем, скорее всего, с графиками ", – подчеркнула Мария Цатурян.

Спикер "Укрэнерго" подтвердил, что компания активно работает над ремонтом и обновлением оборудования, заменой поврежденных элементов. Эти действия направлены на восстановление максимальной мощности украинской энергосистемы до наступления осенне-зимнего периода, поскольку следующая зима прогнозируется крайне тяжелой.

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости в Украине:

Напомним, сколько могут продолжаться ограничения света, в "Укрэнерго" предупредили.

Как сообщала Politeka, что ждет должников за коммунальные услуги.

Также писала Politeka, названы вероятные тарифы на свет, какие суммы обсуждаются.