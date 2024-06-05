В «Укрэнерго» сделали новое заявление относительно отключений света и какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины.

Так, в «Укрэнерго» назвали основные причины, по которым ситуация в энергосистеме резко ухудшилась, пишет Politeka.net.

Это и последствия массированной ракетной атаки, и снижение производительности солнечных электростанций из-за облачности, а также увеличение потребления электроэнергии из-за потепления. Также значимым фактором являются ремонты на атомных электростанциях.

По словам главы правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, в ближайшее время существенного увеличения лимитов потребления электроэнергии для областей Украины ожидать не следует.

Эти лимиты, подчеркивает Кудрицкий, от имеющейся генерирующей мощности. То есть, сколько электроэнергии может выработаться и импортироваться – \это и распределяется между областями. Поэтому изменение этих лимитов возможно только в случае существенного восстановления поврежденных энергоблоков или существенного снижения потребления. Однако не ожидается ни того, ни другого.

Таким образом, ситуация на этой неделе будет оставаться сложной.

«Единственное – на выходные потребление упадет. Это всегда происходит так, это постоянный тренд. Поэтому в выходные будет немного легче», - сообщил Кудрицкий.

Отметим, сегодня, 5 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток.

Напомним, что 4 июня «Укрэнерго» применяло и аварийные отключения, и специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах.

«Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры», – предупреждали в «Укрэнерго».

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