Економія електроенергії стане частиною повсякденного життя українців в наступні роки, пише Politeka.net.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, ситуація дуже складна, втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації.
«Тому заощадження буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки», - підкреслив Шмигаль під час зассідяння Уряду.
Економити, за словами прем’єр-міністра, будуть всі – і на великих підприємствах, і у квартирах. Такими є наслідки ворожих атак на енергетику.
Зазначимо, що на думку експертів, у найближчому майбутньому найважчими стануть липень та перші дві декади серпня. А взимку світло можуть вимикати і на 10 годин на добу.
«"Найгірший сценарій на зиму в моєму розумінні – це обмеження споживачів від 6 до 10 годин на добу, та водночас працює критична інфраструктура, зокрема – ключові оборонні підприємства. Я б сказав, що нас очікує помірно складна зима. Складніша, ніж остання, але більш передбачувана і комфортніша, ніж передостання", – вважає Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
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